W Brześciu Kujawskim będzie kolejna edycja Spotkania Teatrów Ulicznych gramOFFon. Taki jest program

„Plac przed budynkiem BCKiH Wahadło zamieni się w niezwykłą arenę, na której artyści z całego kraju, ale również artyści zagraniczni, zaprezentują swoje umiejętności, wciągając widzów w świat fantazji. Program wydarzenia oferuje nie tylko spektakularne przedstawienia teatralne, ale również animacje i angażujące najmłodszych zabawy (1 lipca). Przez dwa dni GramOFFon’u czekają na Was występy grup teatralnych o różnorodnych stylach i tematyce, gwarantujące niezapomniane chwile i intensywne emocje. To wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy kochają teatr, niezależnie od wieku. „GramOFFon” to doskonała okazja, aby spędzić niezapomniane chwile w magicznej atmosferze, która wypełni przestrzeń wokół Wahadła sztuką i kreatywnością” – informuje Brzeski Centrum Kultury i Historii „Wahadło” na swojej stronie internetowej.