W Bydgoszczy odbędzie się impreza driftowa, a dochód pójdzie na psy ze schroniska w Wojtyszkach

"Co łączy drift i zwierzęta? 29 lipca przekonacie się o tym na Kartodromie. BMW Klub Bydgoszcz oraz Bydgoszcz Dla Wojtyszek organizuje zlot, na którym czeka na Was masa atrakcji. Legalny drift, drift taxi, food truck'i, zabawy dla dzieci a także konkursy. A to wszystko w szczytnym celu - pomoc dla schroniska w Wojtyszkach" - informują organizatorzy wydarzenia.