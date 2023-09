To on przywiązał psa do drzewa i zostawił w lesie w Bydgoszczy! 27-latek ukarany

- Od razu podjęli działania, żeby ustalić dane wyrodnego opiekuna – informuje Lidia Kowalska z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Trop doprowadził ich do 27-letniego mieszkańca Bydgoszczy. Policjanci ustalili również miejsce pracy mężczyzny. Od razu skierowali tam swoje kroki i w miniony piątek (1 września 2023) zatrzymali go – dodaje Kowalska.

Bydgoszczanin jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut dotyczący znęcania się nad psem poprzez porzucenie go przywiązanego do drzewa w lesie bez dostępu do wody oraz pokarmu. - Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze zaproponowanej przez prokuratora – informuje Lidia Kowalska. - 27-latek ma 3-letni zakaz posiadania zwierząt, będzie musiał odpracować kilkadziesiąt godzin prac społecznych, a także utraci psa.