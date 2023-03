W Bydgoszczy posadzą drzewa za zużyte opony. Ogólnopolska kampania Oponeo "Kręci Nas Recykling" OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

W sobotę 25 marca na osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy odbędzie się akcja sprzątania terenów zielonych w ramach ogólnopolskiej kampanii proekologicznej "Kręci nas recykling". Za każde zebrane cztery opony, Oponeo.pl posadzi jedno drzewo! Piotr Krzyzanowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Zużyte opony to uciążliwe odpady. Bardzo często nie wiadomo, co z nimi zrobić. Przydomowe składowanie większej liczby opon jest nielegalne, tak samo jak wyrzucenie ich do pierwszego lepszego kontenera na śmieci lub – co gorsza – wywiezienie do lasu. Sposób utylizacji zużytych opon określają specjalne przepisy, według których stare opony muszą zostać poddane recyklingowi. 21 marca ruszyła druga edycja ogólnopolskiej proekologicznej kampanii "Kręci nas recykling", prowadzona przez firmę Oponeo.pl we współpracy z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim. Za zebrane opony zostaną posadzone drzewa w kilku miastach w Polsce - w tym w Bydgoszczy.