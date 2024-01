W Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej powstanie licząca ponad 50 m wieża technologiczna

W uroczystości wzięli udział reprezentanci inwestora i generalnego wykonawcy. Organizatorem przedsięwzięcia była Grupa TFKable.

Projekt w Bydgoszczy obejmuje konstrukcję pięciu nowych obiektów, głównie przeznaczonych do produkcji innowacyjnych podmorskich kabli wysokiego napięcia, dostosowanych do farm wiatrowych.

"Najważniejszym z nowych elementów będzie hala produkcyjna o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 6 000 m2, z charakterystyczną wieżą technologiczna, sięgająca do imponującej wysokości około 53 m, co można porównać do 17-piętrowego budynku mieszkalnego. Ponadto, Dekpol będzie uczestniczył w budowie pozostałych obiektów, w tym hal produkcyjnych i strefy socjalnej" - czytamy w komunikacie inwestora.