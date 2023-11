W Bydgoszczy został zatrzymany mężczyzna poszukiwany listem gończym. Trafił do aresztu

- Wiedza i doświadczenie policjantki „wykroczeniówki” doprowadziła do ustalenia numeru telefonu mężczyzny. 45-latek mając świadomość, że jest osobą poszukiwaną nie miał zamiaru oddawać się w ręce policji. Jednakże duże zaangażowanie policjantki oraz kilkukrotne rozmowy telefoniczne przyczyniły się do tego, że we wtorek 28.11.2023 sam stawił się na komisariacie – informuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.