W chełmińskim URSUS-ie pracują nad wnioskiem. Chcą pozyskać rządowe wsparcie na nowy start firmy

Przypomnijmy, pod koniec marca 2023 roku pisaliśmy o tym, że w URUS-ie produkcja odbywa się na poziomie 20-30 procent możliwości firmy. Prezes Piotr Mittelstaedt przyznał, że przedsiębiorstwo nie ma pieniędzy na zakup materiałów, pracownicy otrzymują wynagrodzenia z opóźnieniem. Dodawał zarazem, że maja rynki zbytu i mogliby produkować pełną parą. Szukając pomocy, dotarł do ministra Krzysztofa Szczuckiego, który przyjechał do Chełmna.

Chełmiński URSUS walczy o przetrwanie

Zakład Sprzętu Mechanicznego URSUS Sp. z o.o. w Chełmnie to firma ze 160-letnią tradycją. Od 1863 roku znajduje się przy ul. Słowackiego. Dla chełmnian to firma, która zawsze była i jest. Nie wszyscy wiedzieli, jaka walka toczy się od dawna w murach zakładu o to, czy będzie - o przyszłość, by nie zniknęła z mapy Chełmna, a pracownicy nie stracili źródła utrzymania.