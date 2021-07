W chlewniach jest coraz mniej zwierząt, także w Kujawsko-Pomorskiem. To efekt rozchwianego, globalnego rynku, braku opłacalności

Marcin Skalski w Zielonce (gm. Sośno) prowadzi rodzinne gospodarstwo, w którym zamierzał rozwijać produkcję wieprzowiny w cyklu zamkniętym. - Już nie chcemy zwiększać produkcji, bo nie zamierzamy dopłacać – stwierdził wczoraj. - Mamy 114 loch, chcieliśmy rozbudować chlewnię, by zmieściło się 180 loch. Ale obserwując to, co się dzieje na rynku, zmieniliśmy plany.

Liczebność zwierząt hodowlanych w Polsce