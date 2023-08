W Ciechocinku koncert i kiermasz dla poparzonych pań z Odolionu. Zdjęcia z koncertu Jacka Szyłkowskiego

Kiermasz ciast dla O'dolinek

- Wspaniała akcja, występ pana Jacka i pyszne wypieki. Fajnie, że panie się zjednoczyły i chcą pomóc swoim koleżankom. Ja za to lepszych ciast nie jadłam – zachwalała wypieki pani Grażyna ze Stegny.

Koncerty Jacka Szyłkowskiego w Ciechocinku przyciągają tłumy

Pan Wacław przyjechał z Ełku. - Od rana chodziło za mną coś słodkiego. W kawiarni nie było tak dobrego ciasta, jak to, które jadłem podczas koncertu. Ogromny wybór, do tego pączki, babeczki, chleb ze smalcem i do tego szczytny cel – powiedział kuracjusz.