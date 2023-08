Zbierają pieniądze na leczenie poparzonych pań z KGW O'dolinka. Koncert i kiermasz ciast w Ciechocinku

Z pomocą ruszyły inne gospodynie i publiczność. Jeden z mężczyzn był strażakiem i szybko opanował sytuację.

- Ucierpiało sześć pań. Jedna z naszych koleżanek ma za sobą już cztery operacje. Wszystkie potrzebują krwi, dlatego organizowane są zbiórki tego cenne płynu. Ania i jeszcze jedna z dziewczyn leżą w Gryficach. Trzecia z dziewczyn jest w Grudziądzu, ale też ma zostać przetransportowana do Gryfic. Ma ponad 40 proc. poparzonego ciała – tłumaczy przewodnicząca O’dolinek. - Naprawdę oparzenia to jest paskudztwo i na pewno to będzie długoterminowe leczenie. Kosztowne przede wszystkim. One cierpią, to jednak bardzo boli.