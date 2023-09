Po nadwiślańskim uzdrowisku jeżdżą już dwa elektryczne autobusy Solaris Urbino 9LE e obsługiwane przez firmę Arriva. Każdy na około 57 miejsc, w tym 27 siedzących. Oczywiście przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Znalazło się w nich wiele innych, ciekawych oraz nowoczesnych rozwiązań.

Autobusy przystosowane do potrzeb seniorów

- Udało nam się zaprojektować autobusy do specyficznych potrzeb gminy Ciechocinek, która jest największym uzdrowiskiem i cechuje się dużą ilością osób starszych. Autobusy zostały w najdrobniejszych szczegółach skonfigurowane tak, aby spełnić wszystkie te potrzeby. Dzięki temu zastosowaliśmy właśnie dodatkowe listwy oświetleniowe, tak żeby każdy pasażer, o każdej porze roku mógł bezpiecznie wsiąść do autobusu. Posiadają potrójną piankę w siedzeniach, dla odpowiedniego komfortu, system zapowiedzi głosowych na zewnątrz, jak i wewnątrz. Mamy zamontowane białe wyświetlacze, które nawet przy wysokiej nasłonecznieniu są widoczne dla osób starszych i niedowidzących – tłumaczy Grzegorz Janoska, który był odpowiedzialny za stworzenie projektu komunikacji miejskiej w Ciechocinku.

Autobusy z Ciechocinka podobne do przenośnej toalety? Powstał model Solarisa z Lego

Co kuracjuszom i turystom podoba się w Ciechocinku? Uzdrowisko przyciąga całe rodziny

Komunikacja miejska w Ciechocinku

Na opóźnienia najczęściej narzekają mieszkańcy Ciechocinka. - Na pewno będziemy musieli wydłużyć czas między przystankami. Wejście i wyjście osoby niepełnosprawnej na wózku zajmuje trochę czasu. Niestety kierowcy nie znają jeszcze dobrze miasta, ale to dopiero początek – tłumaczy Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka. - Potrzebujemy trochę czasu, by sprawdzić, co jeszcze zmienić. Mamy już kilka uwag. Rozważamy dodanie kolejnego przystanku przy działkach. Problemem są również nieprawidłowo zaparkowane samochody, a autobusy nie mogą wówczas wjechać.