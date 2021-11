W Czarnem uczniowie polubili … chemię. Prężnie działa tam kółko chemiczne!

W Szkole Podstawowej w Czarnem działa pracownia biologiczno – chemiczna z prawdziwego zdarzenia. Na jej oficjalne otwarcie ósmoklasiści z kółka chemicznego zorganizowali dzień eksperymentów chemicznych. Było interesująco, a nawet trochę wybuchowo, bo przygotowano widowiskowe doświadczenia.

Pracownia biologiczno – chemiczna powstała od podstaw. Pomieszczenie zostało wyremontowane przez pracowników szkoły i dostosowane do jej potrzeb. Środki na ten cel pochodziły ze zwiększonej subwencji oświatowej.

Prężnie działa tam kółko chemiczne, prowadzone przez nauczycielkę Monikę Dybicz. Ona potrafi udowodnić uczniom, że chemia jest fascynującym przedmiotem. Jako nauczycielka pracuje od niedawna, ale błyskawicznie zaskarbiła sobie sympatię uczniów. - Na początku miałam obawy, czy odnajdę się w zawodzie nauczycielskim, ale dość szybko okazało się, że ta praca jest dla mnie – zdradza Monika Dybicz. – Najbardziej lubię pracować z najmłodszymi, bo dzieci chłoną wiedzę jak gąbka i mają taką naturalną ciekawość świata. Z kolei starszych zwerbowałam do kółka chemicznego, które systematycznie się rozrasta. Zorganizowałam już nocowanie w szkole z motywem Harry’ego Pottera. Przebieraliśmy się za postacie z książek o najsłynniejszym czarodzieju i przeprowadzaliśmy doświadczenia chemiczne. W podobnym stylu planuję zorganizować spotkanie wigilijne.

Ósmoklasiści przygotowali dla młodszych kolegów mnóstwo doświadczeń z wykorzystaniem produktów, które są w każdej kuchni. W ruch poszedł ocet, soda, olej. Uczniowie mieli okazję obserwować znikający atrament czy powstawanie węży faraona. To widowiskowe pokazy, bo na oczach uczestników działa się prawdziwa magia. Do tego doszło oglądanie preparatów pod mikroskopem. To najskuteczniejszy sposób, by wzbudzić zainteresowanie.