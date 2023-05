W dworku generała Sikorskiego w Parchaniu pod Inowrocławiem odbył się II Piknik Generalski. Zdjęcia

II Piknik Generalski odbył się pod hasłem "W gościnie u gen. Władysława Sikorskiego". Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do Parchania licznie przybyli mieszkańcy powiatu inowrocławskiego oraz uczestnicy kilku turystycznych rajdów rowerowych. Nie zabrakło gości oficjalnych na czele wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, poseł Ewą Kozanecką, samorządowcami oraz przedstawicielami wojska. Podczas pikniku zaprezentowano doskonale odrestaurowane samochody z okresu międzywojennego. Do swoich stoisk zaprosiły jednostki wojskowe działające na terenie Inowrocławia oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji. Była okazja zwiedzić dworek gen. Sikorskiego i poświęconą mu wystawę. Odbył się panel dyskusyjny zatytułowany "Druga Rzeczpospolita - Polska wyśnionych marzeń i trudnej rzeczywistości". Poporwadxzili go dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, dr hab. Tomasz Krzemiński oraz inowrocławski historyk Edmund Mikołajczak.

Wszyscy uczestnicy II Pikniku Generalskiego zaproszeni zostali na poczęstunek potrawami przygotowanymi przez stowarzyszenia działające na terenie gm. Dąbrowa Biskupia. Czas szlagierami z okresu międzywojennego umilał zespół Tanie Dranie z Ina.