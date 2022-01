W Enerdze Toruń bez zmian, tym razem wysoka porażka w Gorzowie

Gorzowianki bardzo szybko rozstrzygnęły losy meczu, bo już w pierwszej kwarcie. Wygrały ją 34:9! Po minucie gry było 4:2, po czym gorzowianki zaliczyły serię 20 punktów zdobytych z rzędu, przerwaną dopiero w siódmej minucie "trójką" Pszczolarskiej. Trudno nawet stwierdzić, że torunianki raziły nieskutecznością rzutów. Miały bowiem w tym czasie aż sześć strat i niemal nie dochodziły do pozycji rzutowych.

Jak można było się spodziewać, przy wysokim prowadzeniu trener Dariusz Maciejewski dał w drugiej kwarcie pograć wszystkim zawodniczkom zamieszczonym w protokole, dzięki czemu Energa przegrała drugą kwartę honorowo zaledwie jednym puntem (20:21), jej końcówkę wygrywając nawet 12:6.

Po przerwie jednak wszystko wróciło do normy. Trzecią kwartę torunianki przegrały 7:21, tracąc na koniec 10 punktów z rzędu. Za to ostatnią część ponownie przegrały różnicą tylko jednego punktu, co nie zmienia faktu, że skoro ulega się rywalkom się różnicą 41 punktów można powiedzieć, że spotkały się zespoły z dwóch różnych lig. Choć - co ciekawe - w celnych rzutach za trzy punkty lepsze były torunianki (6-3).