W firmie Visotec przy ul. Świerkowej w Brodnicy pracownik doznał urazu głowy. Zobacz zdjęcia

W firmie Visotec w Brodnicy pracownik doznał urazy głowy

W środę 19 maja ok. g. 9 mężczyzna pracujący w firmie Visotec przy ul. Świerkowej w Brodnicy zasłabł, a wskutek upadku doznał urazu. Na miejsce najpierw przyjechali najpierw strażacy, aby udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy, a po kilku minutach dotarli także medycy. Przypomnijmy, że strażacy do udzielenia pierwszej pomocy są czasem wzywani przed medykami, ponieważ mają do tego uprawnienia, wiedzę, są odpowiednio przeszkoleni, a także mają odpowiedni sprzęt. Do takich wezwań dochodzi wtedy, gdy np. ratownicy wraz z karetką uczestniczą w innych zdarzeniach i nie ma innej dostępnej karetki z medykami. Wtedy kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą udzielić właśnie strażacy.