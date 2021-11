W Fordonie miało być Osiedle Olimpijczyków, ale klienci wciąż czekają na klucze do swoich mieszkań

Zobacz wideo: Tak wygląda nowy parku iluminacji w bydgoskim Myślęcinku

Konieczne procedury

Proces sądowego zatwierdzania upadłości w układzie, odbyć się ma - jak to określa przedstawiciel inwestora - "na dwa takty". Najpierw za układem mają głosować mieszkańcy. Potem w osobnym głosowaniu wystąpić pozostali wierzyciele, w tym konrtrahenci, podwykonawcy. Jeżeli wszystkie strony przychylą się, to takie rozwiązanie da już mieszkańcom konkretną podstawę do odzyskania swojego mienia. - To jest już wszystko policzone , żeby można było dokończyć budowę, sprzedać mieszkańcom - oczywiście z dopłatą, którą przewiduje wniosek o układ - mieszkania. A tym mieszkańcom, którzy nie zdecydują się na kupno mieszkania z dopłatą, będzie można wypłacić pieniądze, które do tej pory wpłacili deweloperowi.