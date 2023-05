W gminie Kikół na dwóch kółkach uczcili 103. rocznicę urodzin Jana Pawła II

W gminie Kikół odbył się III Papieski Rajd Rowerowy, w którym wzięło udział blisko 30 cyklistów. Wyposażeni w okolicznościowe kamizelki odblaskowe mieli do pokonania trasę o długości 27 km, wiodącą przez wyjątkowo malownicze zakątki gminy. Wyruszyli z Konotopia i pomknęli przez Sumin do Trutowa, gdzie przy klasztorze ojców karmelitów mogli trochę odetchnąć podczas przerwy na posiłek regeneracyjny. Tam też Aneta Falkowska, dyrektorka Ośrodka Kultury Gminy Kikół wręczyła im dyplomy i przypinki. Pogoda na rowerowy wypad była wymarzona, a trasa wyjątkowo urozmaicona.

Impreza ta miała na celu popularyzację aktywnego spędzania czasu, a rower nadaje się do tego wprost idealnie. Wystarczy przecież wybrać jakąś mniej ruchliwą drogę, by zrzucić z siebie codzienny stres i poprawić kondycję. Przyda się coś na zrekompensowanie wielu godzin spędzanych przed komputerem. Jeśli będzie to przy okazji wypad rodzinny, to i starszym, i młodszym wyjdzie na zdrowie.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury Gminy Kikół przy współudziale Urzędu Gminy w Kikole, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole, Uczniowskiego Klubu Sportowego ”ALFA” w Kikole oraz Stowarzyszenia Kultury i Rekreacji SYRENKA w Kikole. O bezpieczeństwo na trasie przejazdu zadbali policjanci.