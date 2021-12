W gminie Kowal wójt z podwyżką, radni na nowych dietach. Są też nowe stawki podatkowe

Na dotychczasowym poziomie pozostaną także stawki podatków od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych - to nadal będzie 60 groszy za metr kwadratowy (maksymalna stawka ministerialna to 89 groszy) oraz gruntów - 10 groszy na metr kwadratowy. Za budynki mieszkalne wykorzystywane do działalności gospodarczej trzeba będzie jednak zapłacić więcej - zamiast 20 złotych za metr kwadratowy 21 złotych (maksymalna stawka ministerialna to 25 zł 74 gr).

Średnia cena skupu zboża została ustalona na poziomie 46 złotych za kwintal. A to oznacza, że podatek rolny wzrośnie w przyszłym roku ze 109 złotych za hektar do 115 złotych.