W gminie Wielgie od lipca śmieci już po nowemu - są zmiany

Gmina Wielgie od 2014 roku nie podnosiła opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od lipca br. obowiązują nowe stawki, które ustalono na najbliższe cztery lata. Śmieci ponownie odbiera Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, które wygrało przetarg.

Wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych budzi duże emocje wśród mieszkańców każdej gminy. One rosną i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja się utrzyma. Co ciekawe, mieszkańców ubywa, a wzrasta ilość śmieci produkowanych przez gospodarstwa domowe. To efekt konsumpcyjnego trybu życia. Trudno znaleźć sposób, by to zatrzymać.

- Przez sześć lat nie podnosiliśmy opłat za odbiór odpadów komunalnych – stwierdza Tadeusz Wiewiórski, wójt gminy Wielgie. – Stawki na osobę były uzależnione od liczby osób w rodzinie. Najwyższa wynosiła 14 zł na osobę, a od siódmej i każdej kolejnej wynosiła symboliczną złotówkę. Teraz musieliśmy dostosować się do znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg ogłosiliśmy na cztery lata i utrzymamy ustaloną stawkę w wysokości 29 zł od osoby, jeśli drastycznie nie wzrośnie ilość odbieranych odpadów komunalnych.