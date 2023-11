W Gniewkowie seniorka poślizgnęła się i upadła na podłogę. Pomógł dzielnicowy

Dzielnicowy z Gniewkowa asp. szt. Tomasz Bielica w piątek (10.11.2023), kiedy był w czasie wolnym od służby, odebrał telefon od firmy zajmującej się montażem okien. Pod adresem, gdzie mieli się zjawić, nikt nie otworzył drzwi. Dzielnicowego zaniepokoiła ta informacja, ponieważ wiedział, że tam mieszka samotnie 83-letnia kobieta. Wiedział także, że ma on problemy ze zdrowiem.

Zaraz powiadomił kolegów po fachu, którzy pełnili wtedy służbę w Gniewkowie.

- Funkcjonariusze przybyli na miejsce. Niestety, mimo pukania, nikt nie otworzył drzwi. Dodatkowo sprawdzili, czy telefon komórkowy należący do Seniorki słychać we wnętrzu mieszkania. Dźwięk telefonu przy połączeniu był wyraźnie słyszalny z wnętrza domu - informuje sierż. szt. Emil Gawroński z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Na miejsce przyjechał strażacy.

- Policjanci z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia kobiety wezwali strażaków, którzy to umożliwili wejście do mieszkania. Tam zastali leżącą kobietę. 83-latka oznajmiła, iż dzień wcześniej poślizgnęła i przewróciła. Niestety nie była w stanie się podnieść. Po udzieleniu pomocy, kobietę przekazano pod opiekę pogotowia. To doskonały przykład, że policjantem jest się cały czas, a nie tylko na służbie. Pokazał to dzielnicowy, który w czasie wolnym szybko zareagował i prawdopodobnie zapobiegł nieszczęściu - dodaje sierż. szt. Emil Gawroński z KPP Inowrocław.