W Grudziądzu przepadł wniosek PiS-u o zajęcie stanowiska w obronie dobrego imienia Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Grudziądza

Do radnych zwrócił się Andrzej Witkowski z PiS-u : - Jesteście mądrymi, szlachetnymi ludźmi. Polakami. Są takie momenty, które wymagają od nas odwagi i stanięcia w prawdzie. Jeżeli atakuje się świętość to trzeba z odwagą powiedzieć "nie". Nie wolno tak robić. Proponuję aby przyjąć ten akt przeciwko atakowaniu świętości jako akt apolityczny. Rada Miejska Grudziądza nadała honorowe obywatelstwo świętemu. My nie musimy bronić Ojca Świętego. On się sam broni, natomiast nie możemy pozwolić na to żeby szkalowano jego dobre imię.

"Nie lękajcie się. Strzeżcie się fałszywych obrońców"

Krzysztof Pokora z Koalicji Obywatelskiej swoją wypowiedź rozpoczął od przyznania radnemu Witkowskiemu racji w swojej wypowiedzi, odczytał jeszcze raz treść stanowiska (przyp. red. część prezentujemy powyżej) ... ale nie omieszkał dorzucić gorzkich słów. - Ten sam PiS który zapomniał o naukach Papieża i każdego dnia zionie nienawiścią do wszystkich którzy są innego zdania. Nie ma mojej zgody na to aby osoba świętego Jana Pawła II została wmieszana w brudną kampanię wyborczą - ostro wypowiadał się radny Pokora.

Tomasz Smolarek, radny Koalicji Obywatelskiej przytaczał z kolei kilka wypowiedzi duchownych, którzy zabrali głos w tej sprawie. Wśród nich m.in. arcybiskupa Grzegorza Rysia:" Papież się obroni". - My radni Grudziądza nie jesteśmy upoważnieni do oceny tego co pojawia się w przestrzeni publicznej a dotyczy Jana Pawła II, jakże wielkiego człowieka, największego bohatera naszego kraju. W ocenie radnych Koalicji Obywatelskiej powinni tym zająć się historycy kościelni.

Ponadto Krzysztof Pokora zacytował ewangelię św. Mateusza: "Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami". Radny również dodał cytat z początku pontyfikatu Jana Pawła II, gdzie Papież powiedział: "Nie lękajcie się. Strzeżcie się fałszywych obrońców".

"Jeśli nie potrafimy stanąć w obronie honorowych obywateli miasta, to nie potrafimy stanąć w obronie zwykłych obywateli"

Andrzej Wiśniewski, radny PiS : - Pan Krzysztof Pokora po zadeklarowaniu że zgadza się w 99 proc. z tym co powiedział radny Andrzej Witkowski, popisał się tym o czym sam mówił... antypis-owskim bluzgiem. Mówienie, że dobre imię Papieża nie wymaga obrony oznacza, że nie dostrzeżono niczego niewłaściwego co w pewnej stacji telewizyjnej na temat Papieża zostało powiedziane. Taka postawa jest niezrozumiała.

Radny Wiśniewski przypomniał sytuację z trzeciej kadencji Rady Miejskiej Grudziądza (lata 1998-2002). - Pojawiła się inicjatywa uhonorowania Jana Pawła II honorowym obywatelstwem Grudziądza. Zakończyła się ona w mojej ocenie - hańbą. Rada Miejska odrzuciła ją. To było ogromnym bólem dla wielu z nas - sięga pamięcią wstecz radny Wiśniewski. I kontynuuje: - Gdy w 2002 roku ukształtowała się nowa rada miejska powszechnym pragnieniem tej rady było to, aby tę hańbę z naszego miasta - zmyć. Udało się to zrobić. Wówczas była jedność i wielka radość, że to doszło do skutku. Rok od wręczenia Papieżowi uchwały o nadaniu Mu Honorowego Obywatelstwa Miasta Grudziądza odszedł do Domu Ojca. Wówczas uświadomiliśmy sobie z jak wielką plamą na historii naszego miasta byłaby ta haniebna decyzja z trzeciej kadencji. Na szczęście udało się miasto przed tym uchronić.

Papieżowi uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Grudziądza wręczyła uroczyście delegacja m.in. z ówczesnym prezydentem Andrzejem Wiśniewskim na czele oraz przewodniczącym rady miejskiej Grudziądza, Eugeniuszem Piaseckim. Było to w maju 2004 roku. scan Maryla Rzeszut/archiwum GP

Andrzej Wiśniewski przestrzega, żeby to co dokonuje się obecnie, nie było próbą powrócenia do tej hańby sprzed wielu lat. - Powinniśmy stawać w obronie dobrego imienia honorowych obywateli naszego miasta, bo jeśli nie potrafimy stanąć w ich obronie to i nie potrafimy należycie chronić zwykłych obywateli, a do tego jesteśmy powołani - uważa radny PiS.