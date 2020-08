W Kamieniu Krajeńskim płonęło ściernisko. Sprawę bada policja

Broniarz: Występuję do premiera o korekty ws. rozporządzenia MEN o powrocie do szkół

Szef ZNP Sławomir Broniarz oświadczył we wtorek, że zwrócił się do premiera, aby minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski dokonał korekty w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego. - Decyzje o powrocie uczniów do edukacji tradycyjnej i o rozpoczęciu edukacji zdalnej po...