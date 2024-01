W Kikole Orszak Trzech króli przeszedł z kościoła do stajenki na skwerku

Objawienie Pańskie, podocznie określane mianem święta Trzech Króli od 2011 r. ponownie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jak to miało miejsce w powojennej Polsce do 1960 r. W wielu miejscowościach organizowane są uliczne parady. Tak samo było w powiecie lipnowskim. Tradycja ta została zapożyczona z Hiszpanii, gdzie takie marsze odbywają się w przeddzień Objawienia Pańskiego. W kościele święci się kredę, którą wierni na drzwiach wejściowych do domu wypisują: K+M+B oraz datę bieżącego roku.