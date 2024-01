W Kikole w bibliotece dzieci przygotowały piękne laurki na Dzień Babci i Dziadka 2024! Zdjęcia Małgorzata Chojnicka

Biblioteka w Kikole systematycznie zaprasza do siebie najmłodszych uczniów na interesujące zajęcia. Głośno czytają, opowiadają historie czy wykonują prace plastyczne. Motywem przewodnim są oczywiście książki. To dobry sposób, by przekonać ich do czytania i polubienia biblioteki jako miejsca, w którym w niebanalny sposób można spędzić czas.