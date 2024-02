W Kinie Sokół w Tucholi promowano album zdjęć o mieszkańcach i mieście. Zdjęcia

Burmistrz dodał, że zdjęcia wydrukowane czy zawarte w takim wydawnictwie albumowym ogląda się zdecydowanie częściej niż np. zrobione telefonem.

- I właśnie dlatego chcieliśmy, by to, co się dzieje w naszym mieście, zostało uwiecznione w formie albumu ze zdjęciami. Żeby byli tam też ludzie, często przypadkowi – powiedział burmistrz.