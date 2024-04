W Kujawsko-Pomorskiem chętnych po paszport więcej niż rok temu

- Całe szczęście, że na urlop do Turcji lecimy dopiero w drugiej połowie lipca. Do tego czasu na pewno zdążymy sobie wyrobić paszport - śmieje się pan Dariusz z Bydgoszczy.

Najwięcej wniosków w Bydgoszczy i Toruniu

By złożyć wniosek o paszport, w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku można przez internet zarezerwować sobie wizytę na 14 dni „do przodu” lub przyjść bez rezerwacji wizyty, pobrać bilet z biletomatu i poczekać w kolejce. Jak wczoraj sprawdziliśmy, w Bydgoszczy brak jest wolnych terminów w rejestracji internetowej do 7 maja, a w Toruniu do 6 maja. We Włocławku po jednym wolnym terminie było na 25 kwietnia i 6 maja.