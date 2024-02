Pojedziesz „pod wpływem”, stracisz auto. Nowelizacja prawa już za niecały miesiąc Marek Weckwerth

Na zdjęciu ostatnia akcja (14 lutego) policji wspomaganej przez Żandarmerię Wojskową pod nazwą „Trzeźwy kierujący” na drogach powiatu bydgoskiego. KMP Bydgoszcz

Co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi lub obecność narkotyku wystarczą, aby stracić auto i to niezależnie od jego wartości. Takie prawo, dla niektórych kierowców drakońskie, wejdzie w życie już za niecały miesiąc.