W Kujawsko-Pomorskiem obrodziły smardze, a także ich trujące sobowtóry. Uwaga na piestrzenicę kasztanowatą!

Zabójczy fałszywy smardz

Na jednej z jej rabat, dwa wśród 10 smardzów jakby nie do końca wyrosły. - Przypominały kapelusze dopiero wyłaniające się z ziemi – opowiada Czytelniczka. - Wyglądały dziwnie, ale że miały bardzo podobny kolor i rosły wśród smardzów, też je zebrałam do koszyka

Objawy (osłabienie, wymioty, bóle głowy i brzucha) występują od 6 do 24 godzin po spożyciu. Ponadto gyromitryna jest rakotwórcza. Leśnicy podają ciekawostkę na temat gyromitryny: - W organizmie ludzkim jest przetwarzana na monometylohydrazynę. Większości z nas nazwa ta niewiele mówi, ale jest to substancja wykorzystywana w paliwie rakietowym.

Bardzo smaczne i bardzo drogie

Smardze to jedne z najdroższych grzybów na świecie, nazywane są polskimi truflami. Na popularnej platformie sprzedażowej znajdziemy m. in. aktualną ofertę na smardze z okolic Bydgoszczy – 500 zł za ok. 15 świeżych grzybów. Zwykle kosztują ok. 500 zł za kilogram.