W Kujawsko-Pomorskiem rosną procenty kierowców zatrzymanych za... promile

Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - w sierpniu tego roku policjanci ruchu drogowego w całym województwie kujawsko-pomorskim zatrzymali 349 nietrzeźwych kierowców (przestępstwo), to jest o 60 więcej niż w sierpniu ubiegłego roku (wzrost o 20,8 proc.). Zatrzymali też 502 kierujących po użyciu alkoholu (wykroczenie), a to o 116 więcej (wzrost o 30,1 proc.).

W minionym miesiącu funkcjonariusze przeprowadzili 65 tys. 324 badania sprawdzające trzeźwość kierowców, o 14 tys. więcej niż w 2021 roku.

Od początku roku do końca sierpnia tego roku ujawniono 12 tys. 038 pijanych kierujących, a to więcej o 93 w porównaniu do roku ubiegłego (wzrost o 4,8 proc.). Więcej było też zatrzymanych za alkoholowe wykroczenia – o 727 (wzrost o 35,7 proc.), a zatrzymano ich w sumie 24 tys. 764.