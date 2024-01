W Kujawsko-Pomorskiem sporo kasy na inwestycje. Jaki będzie 2024 rok w regionie?

Przegrani pójdą po wygraną?

Ta liczba powinna pobrzmiewać jak „memento” dla nowych władz samorządowych, które wyłonimy w kwietniu. Jakie zmiany przyniosą? Niewykluczone, że całkiem spore. Chodzi nie tyle o układ partyjny, ale o nazwiska. A to za sprawą niedawnych wyborów parlamentarnych, w których opatrzyliśmy się z twarzami wielu polityków. Nie wszystkim udało się dostać do Sejmu i Senatu, dlatego wielu z nich zapewne próbować będzie w wyborach na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Z tego powodu zmian można spodziewać się również w sejmiku wojewódzkim.

W grze pozostaną więc zapewne Jan Szopiński z Lewicy, Paweł Szramka (były poseł Kukiza, teraz startował z KO), Zbigniew Girzyński (PiS), który nie dostał się do Sejmu. Na placu pozostaje również Maria Mazurkiewicz (PiS), która – choć wyraźnie przegrała z Tomaszem Lenzem (KO) w wyborach do Senatu, to jednak spróbuje po raz kolejny odwołać się do 63 tys. wyborców, którzy oddali na nią głos. Wśród przegranych, którzy nie powiedzieli ostatniego słowa bez wątpienia będzie Mikołaj Bogdanowicz (PiS), na którego głosowało 71 tys. osób i który dał się poznać jako polityk daleki od partyjnego zacietrzewienia.