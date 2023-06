W kurii i parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej nastąpiły zmiany personalne. Decyzje prymasa Wojciecha Polaka

Od 1 i 15 lipca w Kurii Metropolitalnej i parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej nastąpią zmiany personalne. Są one spowodowane m.in. z odejściem niektórych księży proboszczów na emeryturę oraz na urlop zdrowotny. Ponadto grupa wikariuszy, zgodnie z dekretem abp.Wojciecha Polaka, prymasa Polski i metropolity gnieźnieńskiego, otrzymała nominację na funkcję proboszczów bądź została przeniesiona do innych wspólnot parafialnych.

Archidiecezja gnieźnieńska. Zmiany w Gnieźnie

Ks. Kazimierz Kociński, po osiągnięciu wieku emerytalnego, został zwolniony z obowiązków ekonoma archidiecezji gnieźnieńskiej. Na tym stanowisku zastąpi go ks. Krzysztof Stawski, dotychczasowy dyrektor Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej. Na nowego dyrektora powołano ks. Marcina Andrzejewskiego, do niedawna zastępcę dyrektora Caritasu oraz notariusza Kurii Metropolitalnej i referenta prawa sakramentalnego. W związku z zawieszeniem działalności Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, ks. Przemysław Kwiatkowski został zwolniono z obowiązku rektora tej uczelni i mianowany na przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. W tej samej uczelni stanowisko prefekta stracił ks. Tomasz Krzysztoszek; będzie delegatem arcybiskupa ds. formacji alumnów PWSD w Gnieźnie w poznańskim seminarium. Do pracy w Kurii Metropolitalnej na stanowisko notariusza przechodzi ks. Marcin Kobylarski, wikariusz w parafii pw. św. Trójcy w Strzelnie.