W Lipnie i Kikole odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Poszukiwanie genetycznego bliźniaka dla Krzysia trwa!

Warto podkreślić, że szpik nie jest pobierany z kręgosłupa! Stosowane są dwie metody. Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Metoda ta stosowana jest w 90 procentach przypadków. Przypomina autotransfuzję krwi i trwa od trzech do sześciu godzin. Drugą metodą jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, który w organizmie dawcy regeneruje się w ciągu dwóch, trzech tygodni. Metoda ta wiąże się z dwu - czy trzydniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego.

W przypadku Krzysia jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczep szpiku. Dawcą nie mogą zostać ani rodzice, ani starszy brat Janek. – W polskiej bazie potencjalnych dawców nie udało się znaleźć jego genetycznego bliźniaka – wyjaśnia pani Agnieszka. – Dwóch potencjalnych dawców jest w Niemczech, ale oni się nie zgodzili. Był to dla nas bardzo bolesny cios, gdy się o tym dowiedzieliśmy. Dlatego wspólnie z Fundacją DKMS organizujemy kolejne akcje rejestracji dawców, nie tracąc nadziei, że go znajdziemy!

Potencjalnym dawcą może zostać osoba w wieku od 18 do 55 lat w dobrym stanie zdrowia i bez znacznej nadwagi. Jedną z chorób, które wykluczają zostanie dawcą jest cukrzyca. W Polsce co 40 minut ktoś słyszy, że zachorował na nowotwór krwi. Przeszczepienie szpiku kostnego to metoda leczenia stosowana przy ponad 200 różnych chorobach, w tym białaczkach, chłoniakach, anemiach aplastycznych, zespołach mielodysplastycznych czy szpiczakach.

W najbliższym czasie będzie okazja, by się zarejestrować w Lipnie i Kikole. W każdej chwili można również zamówić pakiet rejestracyjny przez internet, wchodząc na stronę Fundacji DKMS.

Punkty rejestracyjne:

27 kwietnia 2024 r. sobota

godz. 8.00-13.00

Nowe Centrum Lipna

3-go Maja 1E

87-600 Lipno

28 kwietnia 2024 r. niedziela

godz. 10.00 – 16.00

Świetlica Wiejska w Kikole

Targowa 1

87-620 Kikół