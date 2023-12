W Lipnie w kinie „Nawojka” zabrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki (zdjęcia)

Na widowni zasiedli oczywiście rodzice i dziadkowie występujących, by podziwiać swoje pociechy i nagradzać je gromkimi brawami. Należą się im słowa uznania, bo wystąpić przed tak dużą publicznością nie jest łatwo.

Była to przede wszystkim okazja, by na trochę ochłonąć od świątecznych przygotowań i przypomnieć sobie, co jest najważniejsze podczas świąt Bożego Narodzenia. Nie chodzi przecież o idealnie przejrzyste okna czy porażające oczy swą bielą wykrochmalone firanki. To czas, który należy spędzić z bliskimi, a nie obok nich i posłuchać ze zrozumieniem, co do nas mówią.