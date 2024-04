W Lipnie zarejestrowało się 60 potencjalnych dawców szpiku. W Kikole akcja trwa dziś do godz. 16!

- Sami mamy chorego syna i postanowiliśmy się wszyscy zarejestrować – mówią Tamara i Paweł Dudzińscy z Trzebiegoszcza w gm. Lipno. – Jeśli nie Krzysiowi, to może pomożemy komuś innemu. Zarejestrowała się również nasz pełnoletnia córka Natalia.

Piętnastoletni Krzysztof Bedyk cierpi na chłoniaka limfoblastycznego. Szansą na powrót do zdrowia jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Trwa wyścig z czasem.

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy postawiono diagnozę. Okazało się, że to wyjątkowo złośliwy chłoniak limfoblastyczny. Jest to rzadki i dlatego jeszcze mało przebadany nowotwór.

- W trakcie drugiej chemii chłoniak powtórnie zaatakował – opowiada mama Krzysia. – Jedynym ratunkiem było podanie najsilniejszej chemii, jaką stosuje się u dzieci. Jej zadanie polegało na zniszczeniu jak największej liczby komórek nowotworowych w całym organizmie. Był taki moment, że Krzyś strasznie schudł. W jego przypadku nie wolno stosować żadnej suplementacji, by nie wzmocnić przy okazji raka. Gdy jest już bardzo źle, otrzymuje krew. Nie jestem nawet w stanie zliczyć, ile już dostał jednostek.

Teraz Krzyś znów jest w szpitalu. W jego przypadku jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczep szpiku. Dawcą nie mogą zostać ani rodzice, ani starszy brat Janek. – W polskiej bazie potencjalnych dawców nie udało się znaleźć jego genetycznego bliźniaka – wyjaśnia jego mama. – Dwóch potencjalnych dawców jest w Niemczech, ale oni się nie zgodzili. Był to dla nas bardzo bolesny cios, gdy się o tym dowiedzieliśmy. Dlatego wspólnie z Fundacją DKMS organizujemy kolejne akcje rejestracji dawców, nie tracąc nadziei, że go znajdziemy!