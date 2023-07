W lipnowskim szpitalu rusza opieka wytchnieniowa. To wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych!

Powiat lipnowski realizuje program, polegający na wsparciu najbliższych w wypełnianiu ciężkich obowiązków sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Program „Opieka wytchnieniowa” został powierzony przez starostę lipnowskiego do wykonania Szpitalowi Lipno oraz Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Jego istotą jest zastępstwo całodobowe w opiece nad osobą niepełnosprawną przez okres 14 dni. Czas ten opiekun może przeznaczyć m.in. na odpoczynek, poprawę własnego stanu zdrowia, wyjazd lub remont mieszkania. Opieka ta polega na bezpłatnym zapewnieniu pobytu z wyżywieniem i opieką pielęgnacyjno-opiekuńczą.

Opiekunowie będą mogli odetchnąć

Jak potrzebna jest pomoc wie każdy, komu przyszło opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub schorowanym rodzicem. To ciężka i odpowiedzialna praca przez całą dobę. Społeczeństwo nam się starzeje i wiele osób dożywa sędziwego wieku. Jednak nie każdy jest sprawny do końca swych dni. Z wiekiem chorób przybywa, pojawiają się problemy ze wzrokiem, pamięcią i chodzeniem. Zdarza się, że ktoś zostaje przykuty do łóżka, na przykład po udarze mózgu i wymaga całodobowej opieki. Trzeba go nakarmić, umyć, zadbać, by nie pojawiły się odleżyny. Dla najbliższych jest to ogromne wyzwanie. Czasami dzieci wyznaczają sobie dyżury, wynajmują opiekunkę lub jedno z nich decyduje się na sprawowanie opieki, rezygnując nawet z pracy zawodowej. Problem pojawia się wtedy, gdy taki opiekun musi sam poddać się operacji, zrobić remont czy wyjechać na kilka dni. Właśnie tu sprawdzi się program zwany opieką wytchnieniową.

- Zachęcam do skorzystania z opieki wytchnieniowej – mówi Renata Winnicka, Pielęgniarka Naczelna Szpitala Lipno. – Zapewniamy profesjonalną opiekę i mamy naprawdę duże doświadczenie w pielęgnacji osób przewlekle chorych. Od wielu lat działa zakład opiekuńczo-leczniczy, który cieszy się bardzo dobrą opinią. Przez te dwa tygodnie warto nawet odpocząć i zatroszczyć się o własne zdrowie, mając świadomość, że najbliższa nam osoba jest w dobrych rękach.

Przydatne informacje

Punktem wyjścia do ubiegania się o przyznanie opieki wytchnieniowej jest aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoznaczne, czyli wydane przez ZUS lub KRUS. Opiekun na czas pobytu nie traci przysługujących mu świadczeń.

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Szpitala Lipno pod numerem telefonu 54 288 04 15 lub 694 485 580, a także bezpośrednio u naczelnej pielęgniarki Renaty Winnickiej na drugim piętrze w pokoju nr 242.

Realizację tego zadania Szpitalowi Lipno powierzył starosta lipnowski Krzysztof Baranowski. Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.