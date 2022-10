W listopadzie w Katowicach odbędzie się Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z Wujka. Trwają zapisy!

W tym roku bieg po raz pierwszy odbędzie się nie w grudniu, przy okazji rocznicy pacyfikacji, ale właśnie 11 listopada i będzie nosił nazwę Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z „Wujka”. Data została zmieniona na prośbę biegaczy, którzy zwracali uwagę, że w ostatnim miesiącu roku warunki do biegania często są bardzo trudne. Tak, jak w poprzednich latach, zawodnicy wystartują spod Pomnika Dziewięciu z Wujka i Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy ul. Wincentego Pola w Katowicach. Trasa będzie liczyć 10 km, jej większa część oraz meta znajdą się w pobliskim Parku Kościuszki. Także najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił w Biegu Dzieci na kilkusetmetrowych dystansach.

– Jestem przekonany, że, podobnie jak w latach poprzednich, frekwencja będzie imponująca, bo jest bardzo ważne, żebyśmy czcili pamięć bohaterów walki o wolność Polski. Trzeba pamiętać, że to, co się wydarzyło czterdzieści jeden lat temu w kopalni Wujek, było niezwykle tragiczne, ale miało też wpływ na przyszłość walki o wolną Polskę. Uczczenie tej pamięci poprzez aktywność sportową, poprzez wysiłek, to najlepszy pomysł – mówi organizator wydarzenia Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Zapisy do udziału w Biegu Niepodległości im. Dziewięciu z Wujka i rezerwacja pakietów trwają. Do grona uczestników można dołączyć przez stronę internetową www.bieg9gornikow.pl/zapisy. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody finansowe, a wszyscy uczestnicy dostaną m.in. pamiątkowe medale i koszulki. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej biegu www.bieg9gornikow.pl.