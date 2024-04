W majówkę pogoda w Kujawsko-Pomorskiem dopisze – będzie słonecznie i ciepło. Mamy prognozę na weekend majowy Marek Weckwerth

W długi weekend, w majówkę, pogoda z pewnością dopisze. Miłośnicy grillowania nie będą zawiedzeni. arkadiusz wojtasiewicz/polskapress Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W niedzielę termometry w centrum naszego regionu wskażą do 22-23 stopni Celsjusza, w poniedziałek do 23-24 i tak ciepło oraz pogodnie ma być do 2-3 maja.