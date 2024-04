Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. Jest szansa na zdecydowanie cieplejszą majówkę

W środę dotrze do nas z południa bogaty w opady niż atmosferyczny i przynajmniej przez połowę środy i czwartek będzie deszczowo. Czwartek pod często deszczowymi chmurami będzie prawdopodobnie najzimniejszym dniem tygodnia – maksymalna temperatura w regionie sięgnie zaledwie 5 stopni.

- I wciąż będzie bardzo chłodno, a nocami i o poranku zimno. Do wtorku utrzyma się znaczne ryzyko silniejszych przymrozków. Później noce mają być nieco cieplejsze, z wyjątkiem piątkowego poranka, kiedy to możliwy będzie przygruntowy przymrozek – informuje toruński synoptyk Rafał Maszewski

Możliwe, że słupek rtęci w termometrach podniesie się do 15 kresek. Jednak w niedzielę wszystko na co będzie stać naturę to 12 stopni.

- Na obecną chwilę wygląda, że długi weekend nie będzie już zimny i opadów też nie będzie zbyt dużo, choć na wiarygodne szczegóły jest jeszcze za wcześnie. Niemniej uważam, że w niektóre dni ociepli się do 20 stopni. To będzie typowa dla naszego klimatu majówka, taka na 3 plus lub 4 minus – ocenia Rafał Maszewski.