Przed nami długi weekend i turystyczna Eskapada. Region będzie można zwiedzać z przewodnikiem

To już 10. edycja "ESKAPADY”. To zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą zwiedzić region z przewodnikami – w planie jest ponad sto różnego rodzaju wycieczek, tras, rajdów, gier terenowych. Impreza jest także spotkaniem miłośników historii regionu, poszukiwaczy najprzeróżniejszych aktywności i dla zwykłych ciekawskich, szukających w swojej okolicy czegoś nowego.

Wszystko to w jeden weekend i całkiem za darmo lub za symboliczne 2 zł. Zapisy trwają do 25 kwietnia do godz. 21.00.

Szczegóły i zapisy na stronie: http://www.eskapada-z-przewodnikiem.pl/