Włocławski magistrat chce zaciągnąć rekordowy kredyt. Spłaci go z podatków i lokalnych opłat

- W mediach społecznościowych przetoczyła się dyskusja po co miastu taki duży kredyt. Myślę, że warto byłoby wyjaśnić - i radnym, i mieszkańcom - jaki ten kredyt będzie, bo myślę że przy tej uchwale, którą głosować będziemy dzisiaj (dotyczy uchwały budżetowej – przypis redakcji) mamy pewien precedens. Z reguły zawsze jest tak, że na kolejnych sesjach i zmianach budżetu w ciągu roku to my dochody i wydatki - mówiąc kolokwialnie – zwiększamy, natomiast tu mamy przypadek, że o dwa miliony będzie zmniejszenie i wydatków i dochodów

Podczas sesji, do kwestii zarządzenia prezydenta w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę blisko 136 mln zł, odniosła się Honorata Baranowska, skarbnik miasta. Zaznaczyła, że chodzi o zapis „do kwoty 135 761 450,00”, co nie znaczy jednak że tak wysoki kredyt faktycznie zostanie zaciągnięty. Podkreśliła też, że w poprzednich latach kredyty nie były zaciągane na określonym w zarządzeniu poziomie. Były brane do wysokości niezbędnej do realizacji konkretnych zadań.