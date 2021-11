W Muzeum Ziemi Szubińskiej już świątecznie. Przyjdź i zobacz wystawę szopek [zdjęcia]

Warto się pospieszyć, bo ekspozycja nie zagości tu długo. Prezentowana będzie w szubińskim muzeum jeszcze tylko przez tydzień, do 2 grudnia. Przemysław Kozłowski jest w Szubinie osobą znaną, przez wiele lat był mieszkańcem tej gminy, do dziś działa w szubińskiej grupie plastyków Plama’s. Zaprasza artystów z Pałuk na plenery malarskie i rzeźbiarskie do gminy Sicienko, gdzie obecnie mieszka.