W naszym regionie oddaje się do użytku coraz więcej mieszkań Marek Weckwerth

Kujawsko-Pomorskie znajduje się na 10. miejscu w kraju pod względem dynamiki oddawanych mieszkań Fot. Piotr Krzyżanowski

W województwie kujawsko- pomorskim w październiku 2021 roku oddano do użytkowania 788 mieszkań, to jest o 1,4% więcej niż przed rokiem. Są to wstępne dane GUS.