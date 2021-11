Premier studzi rozgrzane ceny paliw. Te mają spaść o 20-30 groszy na litrze

Zobacz wideo: Nowe przepisy działają! Zmalała liczba wypadków drogowych.

- Już od 20 grudnia na pięć miesięcy wdrażamy obniżkę cen paliw poprzez to, na co państwo ma wpływ. Po pierwsze wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Po drugie, od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 r., też na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. I także wdrożymy rozwiązania dotyczące opłaty emisyjnej. Zwolnimy z opłaty emisyjnej, także na pięć miesięcy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wyraził nadzieję, że te działania doprowadzą do obniżki cen paliw w najbliższych kilku tygodniach o ok. 20, nawet do 28-30 groszy. Dodał, że państwo nie ingeruje bezpośrednio w to, co robią koncerny paliwowe, koncerny naftowe.