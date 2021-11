Zagrali nie na żarty, ale aby promować wśród mężczyzn badania profilaktyczne

- Mamy w regionie najbardziej profesjonalny zespół medyczny, ale nie wygramy z tymi chorobami, jeśli nie będziemy się poddawali badaniom profilaktycznym. Tak jest właśnie z rakiem prostaty – mówi Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - Myślę, że każdy mężczyzna, który dochodzi do swoich lat, powinien się badać pod kątem zagrożenia rakiem prostaty. Ja badam się co roku. Jeśli tym zachęcę kogokolwiek, to będę bardzo szczęśliwy