W niedzielę derby ZOOleszcz GKM Grudziądz - Apator Toruń. Znamy składy

Torunianie nie stoją pod ścianą, ale z pewnością warto by było potwierdzić na wyjeździe aspiracje do czołowych miejsc w lidze. Siłą pociągową Aniołów powinien być zwłaszcza duet Emil Sajfutdinow - Robert Lambert, a kluczem do sukcesu dobra dyspozycja Patryka Dudka i Pawła Przedpełskiego, który ostatnio przełamał serię fatalnych występów.