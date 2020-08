W Nowogrodzie w gminie Golub-Dobrzyń będzie charytatywny kiermasz ciast, by pomóc choremu Ksaweremu

Ksawery z województwa warmińsko-mazurskiego potrzebuje bardzo drogiej terapii genowej w walce z SMAi rehabilitacji. Zbiórka trwa przez fundacje siepomaga. Ruszyła 18 Czerwca i potrwa do 18 września 2020. Czasu jest niewiele, bo dziecko nie może walczyć więcej niż 21 kg, a potrzeba aż 9,5 mln zł.

Leczenie malucha można wesprzeć przez stronę https://www.siepomaga.pl/sma-ksawery, wpłacając pieniądze, biorąc udział w licytacjach, a także kupując ciasta na sobotnim kiermaszu w Nowogrodzie.

- Do ósmego miesiąca wszystko było pięknie, a Ksawery rozwijał się książkowo. Niestety, wtedy wszystko runęło, a w naszym życiu pojawiły się trzy litery oznaczające łzy i cierpienie. SMA — rdzeniowy zanik mięśni. Maleństwo traci siły, mięśnie. Wkrótce każdy oddech staje się wyzwaniem dla niego i dla nas. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zatrzymać postęp choroby, ale wiąże się to z ogromnymi wydatkami… - informuje mama Ksawerego.