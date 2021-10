W parafii w Wąbrzeźnie pożegnano księdza Pawła Dąbrowskiego, który został proboszczem parafii w Ostrowitem

Ksiądz Paweł Dąbrowski swoją posługę kapłańską pełnił w Grudziądzu, Toruniu, Chełmnie, a 5 lat i półtora miesiąca temu dotarł do parafii Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie, gdzie był wikarym. W tym czasie dał się poznać wszystkim mieszkańcom Wąbrzeźna - parafianom, mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, uczniom, pacjentom szpitala. Znany był ze swojej działalności duszpasterskiej, jak i z dbania o historię.

Wykonał większość zdjęć do albumu "Kapliczki i krzyże przydrożne ziemi wąbrzeskiej", a aby zrobić te zdjęcia, docierał do tych miejsc na swoim motocyklu. Znany był także z udziału w rajdach motocyklowych, w tym brał udział w Rajdzie Motocyklowym Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna, o którym pisaliśmy m.in. tutaj. Współorganizował wiele imprez i angażował się społecznie, za co m.in. w 2019 r. otrzymał od burmistrza Wąbrzeźna Tomasza Zygnarowskiego statuetkę "Aktywny Obywatel".