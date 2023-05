"W Polskę wierzę – Polska rodzina”. Nowa, srebrna moneta kolekcjonerska w sprzedaży od 10 maja

Moneta o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra, ma średnicę 32 milimetry i masę 14,14 grama. Zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk i będzie dostępna w cenie 220 zł.

Polska rozumiana jako Ojczyzna

Pojęcie ojczyzny zawiera w sobie wartości odnoszące się do uniwersalnych więzi społecznych i rodzinnych, ściśle związanych z kulturą otoczenia, w którym są wychowywane kolejne pokolenia.

Polska rozumiana jako Ojczyzna – wspólnota ludzi przywiązanych do tradycji kultywowanych od pokoleń w rodzinach – była i jest zdolna do pokonania wszelkich dziejowych przeciwności. Historia naszego kraju pokazuje, że rodziny wychowujące swe dzieci w poszanowaniu tradycji i wartości narodowych ochroniły Polskę przed germanizacją i rusyfikacją, a w minionym stuleciu – także przed komunizmem. „Ojczyzna – rodzina rodzin” – to słowa Prymasa umieszczone na monecie, celnie podsumowujące powiązanie tych pojęć.