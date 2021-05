W portfele tych osób COVID-19 uderzył najbardziej. Kto nie zbiedniał w koronakryzysie?

Z badania Federacji Konsumentów i Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, w ramach którego sprawdzono, jak konsumenci radzą sobie finansowo po roku od pojawienia się koronawirusa oraz co zmieniło się między pierwszym a trzecim uderzeniem COVID-19, wynika, że największe tąpnięcie w finansach Polaków nastąpiło wraz z wybuchem pandemii. Po pierwszej fali COVID-19 negatywne skutki koronakryzysu odczuwało 39 proc. Polaków, zaś w trakcie drugiego i trzeciego uderzenia pandemii (jesień 2020 i wiosna 2021) odsetek ten wzrósł o 3 punkty procentowe - do 42 proc.

Emeryci, w przeciwieństwie do pracowników, nie są narażeni m.in. na utratę pracy czy zmniejszenie dochodu. Otrzymali trzynastki. - Ciężar finansowy COVID-19 rozłożył się więc nierównomiernie wśród konsumentów - komentuje Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. - Jedni nie odczuwają jakichkolwiek negatywnych skutków pandemii w swoim portfelu, ich saldo na koniec miesiąca jest dodatnie. Drudzy mierzą się natomiast z obniżonymi wpływami do domowego budżetu, przez co muszą np. sięgać po zaskórniaki, aby pokryć z nich bieżące wydatki i zobowiązania.

Utrata zatrudnienia to przede wszystkim problem osób młodych, do 24. roku życia. W tej grupie niemal co 3. badany przyznaje, że w związku z COVID-19 został zwolniony z pracy. Z kolei najstarsi najmocniej odczuwają wzrost cen - aż 8 na 10 seniorów przyznaje, że w ostatnich miesiącach wydaje znacznie więcej niż przed pandemią. 30-, 40- i 50-latkowie także w największym stopniu narzekają na wzrost wydatków, a w niemal równomiernym stopniu wskazują na pozostałe powody, dla których to ich domowe finanse stopniały w ostatnim czasie.