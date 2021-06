W powiecie wąbrzeskim ciągnik z kosiarką przygniótł 55-letniego mężczyznę. Lądował śmigłowiec LPR

We wtorek 1 czerwca ok. g. 18.30 w Wielkim Pułkowie w gminie Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim w czasie prac rolnych na polu doszło do wypadku, wskutek którego 55-letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik z kosiarką rotacyjną. Na miejscu po uwolnieniu zakleszczonego mężczyzny przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po powrocie krążenia po kilkunastu minutach mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratowniczego z Bydgoszczy do szpitala.

Na miejscu pracowali ratownicy medyczni z Ratownictwa Medycznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurkocinie, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.